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Потолок зарплат в НБА может существенно вырасти к 2025 году

15:52

Если НБА и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать рост потолка зарплат в ближайшие сезоны, то его величина может возрасти до 171 миллиона долларов к 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на источники в лиге.

Такое увеличение потолка должно произойти в связи с тем, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телеправ, сумма которого составит 75 миллиардов долларов.

Ожидается, что благодаря новому соглашению бюджет лиги будет ежегодно пополняться на 8,3 миллиарда — это на 5,7 миллиарда больше, чем по нынешнему контракту.

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Иван Шитик все материалы автора

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