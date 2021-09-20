Потолок зарплат в НБА может существенно вырасти к 2025 году
Если НБА и профсоюз игроков не будут искусственно сдерживать рост потолка зарплат в ближайшие сезоны, то его величина может возрасти до 171 миллиона долларов к 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на источники в лиге.
Такое увеличение потолка должно произойти в связи с тем, что НБА планирует подписать новый контракт по продаже телеправ, сумма которого составит 75 миллиардов долларов.
Ожидается, что благодаря новому соглашению бюджет лиги будет ежегодно пополняться на 8,3 миллиарда — это на 5,7 миллиарда больше, чем по нынешнему контракту.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю