«Филадельфия» вышла вперед в серии с «Атлантой»
«Атланта» проиграла «Филадельфии» в третьем матче второго раунда пле-офф НБА (111:127). «Сиксерс» вышли вперед в серии — 2-1.
Следующая игра состоится 15 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третий матч
«Атланта» — «Филадельфия» — 111:127 (20:28, 36:33, 19:34, 36:32)
А: Янг (28), Коллинз (23), Богданович (19).
Ф: Эмбиид (27), Харрис (22), Симмонс (18).
Счет в серии: 1-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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