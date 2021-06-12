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«Филадельфия» вышла вперед в серии с «Атлантой»

05:28
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«Атланта» проиграла «Филадельфии» в третьем матче второго раунда пле-офф НБА (111:127). «Сиксерс» вышли вперед в серии — 2-1.

Следующая игра состоится 15 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Атланта» — «Филадельфия» — 111:127 (20:28, 36:33, 19:34, 36:32)

А: Янг (28), Коллинз (23), Богданович (19).

Ф: Эмбиид (27), Харрис (22), Симмонс (18).

Счет в серии: 1-2.

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Евгений Козинов все материалы автора
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