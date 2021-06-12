Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от третьего поражения от «Финикса»
«Финикс» выиграл у «Денвера» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА (116:102). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Санс».
Самым результативный игроком встречи стал форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 32 очка, 20 подборов и 10 передач.
Следующий матч в серии состоится 14 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третий матч
«Денвер» — «Финикс» — 102:116 (27:37, 28:22, 21:31, 26:26)
Д: Йокич (32 + 20 подборов + 10 передач), Моррис (21), Портер (15).
Ф: Букер (28), Пол (27), Краудер (14).
Счет в серии: 0-3.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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