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Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от третьего поражения от «Финикса»

07:35
12 июня. «Денвер» — «Финикс» — 102:116. Фото Twitter
12 июня. «Денвер» — «Финикс» — 102:116. Фото Twitter
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«Финикс» выиграл у «Денвера» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА (116:102). Счет в серии стал 3-0 в пользу «Санс».

Самым результативный игроком встречи стал форвард Никола Йокич, оформивший трипл-дабл: 32 очка, 20 подборов и 10 передач.

Следующий матч в серии состоится 14 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Денвер» — «Финикс» — 102:116 (27:37, 28:22, 21:31, 26:26)

Д: Йокич (32 + 20 подборов + 10 передач), Моррис (21), Портер (15).

Ф: Букер (28), Пол (27), Краудер (14).

Счет в серии: 0-3.

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