Ибака пропустит остаток сезона
Форвард «Клипперс» Серж Ибака не сможет помочь команде в оставшихся матчах серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» (0-2).
31-летний американец перенес операцию на спине. Как сообщает The Athletic, игрок пропустит, как минимум, оставшуюся часть сезона.
Напомним, Ибака перешел в клуб из Лос-Анджелеса в прошлом году. Ранее он выступал за «Торонто», с которыми завоевал титул чемпиона НБА.
В этом сезоне Ибака сыграл в 41 матче, набирая в среднем по 11,1 очка, 6,7 подбора, 1,8 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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