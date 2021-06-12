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Ибака пропустит остаток сезона

03:41
Серж Ибака. Фото Instagram
Серж Ибака. Фото Instagram
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Форвард «Клипперс» Серж Ибака не сможет помочь команде в оставшихся матчах серии второго раунда плей-офф НБА против «Юты» (0-2).

31-летний американец перенес операцию на спине. Как сообщает The Athletic, игрок пропустит, как минимум, оставшуюся часть сезона.

Напомним, Ибака перешел в клуб из Лос-Анджелеса в прошлом году. Ранее он выступал за «Торонто», с которыми завоевал титул чемпиона НБА.

В этом сезоне Ибака сыграл в 41 матче, набирая в среднем по 11,1 очка, 6,7 подбора, 1,8 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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