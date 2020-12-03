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48 из 546 игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус

08:58
Игровая площадка НБА в Орландо. Фото USA Today Sports
Игровая площадка НБА в Орландо. Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НБА опубликовала результаты тестирования баскетболистов на коронавирус.

У 48 из 546 игроков, сдававших тесты в период с 24 по 30 ноября, выявили инфекцию. Все зараженные баскетболисты находятся на самоизоляции до полного излечения. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует зараженным находиться на каратнине до 7 дней с отрицательным тестом или до 10 дней без теста.

1 декабря в НБА открылись тренировочные лагери. 11 декабря стартуют предсезонные матчи, 22 декабря начнется регулярный чемпионат сезона-2020/21.

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