48 из 546 игроков НБА сдали положительные тесты на коронавирус

Пресс-служба НБА опубликовала результаты тестирования баскетболистов на коронавирус.

У 48 из 546 игроков, сдававших тесты в период с 24 по 30 ноября, выявили инфекцию. Все зараженные баскетболисты находятся на самоизоляции до полного излечения. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует зараженным находиться на каратнине до 7 дней с отрицательным тестом или до 10 дней без теста.

1 декабря в НБА открылись тренировочные лагери. 11 декабря стартуют предсезонные матчи, 22 декабря начнется регулярный чемпионат сезона-2020/21.