05:24 5 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

37 очков Дэвиса не спасли "Нью-Орлеан" в игре с "Оклахомой", у Уэстбрука – трипл-дабл

0
0
0

"Оклахома-Сити" нанесла поражение "Нью-Орлеан" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пеликанс" Энтони Дэвис, набравший 37 очков и сделавший 15 подборов. В составе "Тандер" трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" – "Нью-Орлеан" – 101:92 (29:26, 20:15, 29:25, 23:26)

О: Уэстбрук (28 + 17 подборов + 12 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (15).

Н: Дэвис (37 + 15 подборов), Хилд (16), Холидэй (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ