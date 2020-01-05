35 очков Лавина не спасли «Чикаго» от поражения

«Чикаго» дома проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (104:111). Форвард «Буллз» Зак Лавин стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

В другой встрече «Вашингтон» выиграл у «Денвера» (128:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Бостон» — 104:111 (28:30, 24:25, 21:30, 31:26)

Ч: Лавин (35), Маркканен (15), Данн (13).

Б: Тейтум (28), Хэйворд (24), Браун (19).

«Вашингтон» — «Денвер» — 128:114 (31:19, 30:36, 34:35, 33:24)

В: Смит (32), Браун (25 + 14 подборов), Бонга (15).

Д: Мюррей (39), Йокич (14 + 10 подборов), Миллсэп (12).

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