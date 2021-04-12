Петербургский «Зенит» в отложенном матче регулярного чемпионата Евролиги на своей площадке обыграл греческий «Панатинаикос» и обеспечил себе место в плей-офф Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат

6-й тур. Отложенный матч

«Зенит» — «Панатинаикос» — 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23)

З: Пангос (33 + 11 передач), Томас (18), Бэрон (12).

П: Недович (20), Папапетру (16), Уайт (10).

Если и уместно говорить, что кому-то удалось извлечь выгоду из ситуации с пандемией, то применительно к российскому баскетболу это точно будет «Зенит». Год назад петербуржцы находились в незавидном положении — в год дебюта в главном клубном турнире Старого Света они, как и многие до них в аналогичной ситуации, явно не рассчитали силы. В итоге к концу марта «Зенит обретался на последнем месте в Евролиге и балансировал на грани непопадания в плей-офф внутреннего чемпионата.

Но тут грянул COVID-19, все турниры остановили, а участникам Евролиги продлили лицензии на сезон. «Зенит», уже набравшийся опыта, перетряхнул и усилил состав, сделал выводы из прошлых неудач. Да и выбор Хави Паскуаля в качестве рулевого оправдал себя. В итоге год спустя клуб с берегов Невы выиграл регулярку в Единой лиге и провел неплохой евросезон. В нем были удачное начало, неплохая середина и не лучшим образом проведенный отрезок с конца января по середину марта. Тем не менее «Зенит» почти весь сезон держался в зоне плей-офф.

Быть или не быть

Игра, отложенная еще с осеннего 6-го тура, стала для петербуржцев определяющей. Для Паскуаля и его команды — по-настоящему матч жизни или смерти. Победа выводила «Зенит» в четвертьфинал, поражение перечеркивало все усилия, затраченные по ходу сезона.

А вот для «Панатинаикоса» эта игра не значила ровным счетом ничего — греческий гранд свое выступление в Евролиге нынешнего сезона уже с треском провалил. На финише «Пао» совсем развалился, проиграв семь из последних девяти матчей, и на плей-офф давно не претендовал.

Составы команд на матч, формально относящийся к 6-му туру, должны были соответствовать тому самому туру. Таким образом, «Зенит» остался без ключевого «большого» Тарика Блэка, который в последнее время очень грозен. Это еще более печально, если учесть, что «Пао» по ходу сезона гораздо солиднее петербуржцев выглядел на щитах. Потери были и у греков — они не могли выставить на площадку Шелвина Мака и Марио Хезонью.

Ты просто космос

Еще одним важным фактором в матче должны были стать дальние попадания от снайперов «Зенита». И это мы увидели уже в дебюте. Как и то, кому в этот вечер важнее победа — две «трешки» Пангоса и еще одна от Холлинза за две минуты подарили хозяевам отрыв 11:0! «Пао» огрызнулся пятью очками подряд, но Холлинз тут же снова добавил издали. Чуть позже мы увидели и красивое добавление Томаса сверху. Но гости усилиями Папапетру и Митоглу снова набрали пять подряд, и разница сократилась до четырех очков. А чуть позже еще и Пангос нарвался на неспортивный фол, и «Панатинаикос» набрал четыре очка за одну атаку. Впрочем, тот же Пангос держал «Зенит» на плаву, еще дважды попав издали. Хотя от двузначного перевеса не осталось почти ничего.

Начало второй 10-минутки стало бенефисом Бэрона, набравшего для хозяев шесть очков подряд. Хотя стройности в обороне «Пао» заметно прибавилось, включилась зонная защита, и зенитовцы начали раз за разом утыкаться в стену и терять мячи. За пять следующих минут петербуржцы набрали всего два очка, пока Томас не попал с дуги. Гости, впрочем, в атаке тоже не блистали. В «краске» у «Зенита» с успехом толкался Гудайтис, ставший вместе с Томасом ключевым игроком этих минут. Так игра докатилась до большого перерыва с перевесом «Зенита» «+7».

Вторая половина началась с переклички снайперов, в которой у гостей поучаствовали Недович и Митоглу, а у «Зенита» — Пангос и Томас. А вскоре тот же канадский разыгрывающий попаданием со средней дистанции вернул хозяевам преимущество в 11 очков из начала матча. Их рывок 9:0 остановила «трешка» Папапетру, но сам «Зенит» уже было не остановить. Пангос продолжал грузить издали и пошел на третий десяток набранных очков, еще два «трюльника» добавил Бэрон, и перед последним отрезком матча перевес хозяев достиг «+16».

Конечно, в совсем недавнем прошлом мы видели, как «Зенит» в похожих ситуациях отдавал матчи, но в этот раз такой сценарий выглядел невозможным. Пангос закончил игру с 33 очками, сотню хозяева разменяли еще за пару минут до конца, попутно установив рекорд результативности в Евролиге. Символично, что в День космонавтики петербуржцы сделали шаг в свой «открытый космос». Теперь впереди у них матчи с «Барселоной». Которую, кстати, команда Паскуаля в нынешнем сезоне уже обыгрывала.