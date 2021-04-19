Футбольные топ-клубы пошли по пути Евролиги. К чему привел раскол в баскетболе?

Сборные играют в квалификационных турнирах вторыми составами, гранды недовольны распределением доходов.

Новость о создании футбольной Суперлиги стала шокирующей не только для УЕФА, но и для болельщиков по всему миру. Постоянные участники турнира (вне зависимости от мест в своих национальных чемпионатах), всего несколько вакантных мест для других команд, отказ от сложившейся за долгие годы иерархии соревнований, система wild card... Кажется, мы уже видели такой поворот в европейском баскетболе, где в рамках Евролиги топ-клубы играют между собой каждую неделю и игнорируют ФИБА-Европа. Давайте вспомним, как начался раскол в европейском баскетболе и к чему он привел. Возможно, тот же путь в ближайшее время предстоит и европейскому футболу.

ФИБА хватило 400 тысяч евро

Совсем недавно в мировом баскетболе царила монополия ФИБА (НБА как успешный самостоятельный коммерческий проект вынесем за скобки). Соревнования сборных всех возрастов и континентальные клубные турниры организовывала ФИБА. Естественно, самой привлекательной частью этой большой баскетбольной программы всегда были встречи ведущих мужских клубных команд. Фактически они и являлись донорами всех основных соревнований, поскольку платили в казну федераций немалые взносы. При этом ФИБА настолько устраивало такое положение дел, что она не утомляла себя маркетинговой работой — поступления в казну и без этого были регулярными.

Настолько же естественно существующая система не устраивала сами клубы, которые в 2000 году устроили революцию: создали УЛЕБ (Союз европейских баскетбольных лиг) и зарегистрировали бренд «Евролига», до того по умолчанию использовавшийся ФИБА. Это, конечно, привело к конфликту. ФИБА попробовала зацепиться за собственный «продукт» — переименовала главный еврокубок в Сапролигу, заручилась поддержкой греков, турок, россиян и израильтян. Двоевластие продлилось год, и первая победа осталась за новой Евролигой, показавшей стремление коммерциализировать турнир, найти спонсоров, получить деньги за трансляции и дать клубам возможность получать прибыли, а не заниматься выплатой взносов.

Со временем Евролига как отдельная организация перевела под собственный контроль и второй по значимости клубный турнир. Если точнее — создала его заново, фактически вынудив ФИБА закрыть привычные Кубки Сапорты и Корача. Новое соревнование сначала назвали Кубком УЛЕБ, а затем, когда УЛЕБ утратила свою главенствующую роль, переименовали в Кубок Европы.

В 2004-м после затяжной холодной войны Евролига и ФИБА подписали договор. По его условиям Евролига выплачивала 400 тысяч евро ежегодно «на развитие баскетбола». Ключевым пунктом соглашения стал вопрос игрового календаря: под турниры сборных отдавался период с конца июня по конец сентября, под клубные соревнования — с октября по середину июня.

«Окна» преткновения

В 2012 году ФИБА объявила о намерении прорубить в клубном расписании «окна» под квалификационные матчи чемпионатов мира и Европы по аналогии с футболом. НБА сразу заявила, что не отпустит своих игроков. Евролига посчитала ход ФИБА нарушением договора и прекратила компенсационные выплаты, при этом не заявляя публично о намерении запретить игрокам участие в турнирах национальных сборных.

В 2014-м ФИБА официально подтвердила решение внедрить «окна» и опубликовала календарь на ближайшие годы, кардинально изменив и схему турниров (например, чемпионаты Европы предложили проводить раз в четыре, а не в два года), и систему отбора на все соревнования, включая Олимпийские игры.

Начиная с 2012 года Евролига представила ФИБА несколько предложений по решению проблемы, но не получила ни одного комментария вплоть до старта «конфликтного» сезона-2017/18. 25 сентября 2017-го (за полтора месяца до открытия «окон») ФИБА наконец выступила с компромиссным предложением. Клубы Евролиги собрались на экстренное заседание для его обсуждения, и большинством голосов было решено не менять даты проведения матчей Евролиги.

Главные аргументы Евролиги — невозможность разрывать и без того плотный календарь клубного сезона, дополнительная нагрузка на ведущих игроков, риск травм, финансовые и спортивные потери от которых не покрывает предлагаемая международной и национальной федерациями страховка... Главный аргумент ФИБА при изменении структуры соревнований — возможность составить календарь сборных таким образом, чтобы болельщики видели главную команду страны регулярно, причем на площадках своих городов.

Таким образом, сейчас игры сборной — это странное зрелище, по крайней мере у европейских сборных. На паркет выходят в лучшем случае вторые составы, и результаты становятся крайне непредсказуемыми. Настолько, что действующий чемпион Европы сборная Словении не смогла пробиться на чемпионат мира-2019 в Китай.

ФИБА пытается вернуть все на свои места

Как было отмечено выше, именно в мужском клубном баскетболе крутятся самые большие деньги. И отделение одной профессиональной лиги от общей системы означает значительный отток средств из этой системы. Заинтересовать клубы альтернативами не получается: в 2016 году ФИБА-Европа организовала свою Лигу чемпионов, однако за пять лет так и не смогла заманить к себе грандов европейского баскетбола. Первые четыре розыгрыша турнира выиграли довольно скромные «Тенерифе», АЕК, болонский «Виртус» и «Сан-Пабло Бургос». В этом году «Финал восьми» пройдет в Нижнем Новгороде.

ФИБА пыталась изменить ситуацию санкциями. Помните, как клубы подписывали письма для ФИБА, как получали дисквалификации национальные федерации, включая российскую (правда, на совсем короткий период времени)? Существенных результатов этим добиться не удалось.

Евролига же тем временем превратилась в закрытый турнир. В текущем сезоне право выступить в Евролиге получили: 11 клубов, имеющих лицензии постоянных участников (в том числе московский ЦСКА); два обладателя wild card (выдавалась сразу на два сезона) — «Бавария» (Германия) и «Виллербан» (Франция); победитель и финалист Еврокубка-2019/20 и еще три клуба, которые получат wild card. Таким образом, национальные лиги лишились прямых путевок в турнир (ранее такое право было у чемпионата Германии, Единой лиги ВТБ и Адриатической лиги). При этом акционеры турнира сохранили обязательства для клубов выступать в своих национальных лигах, чтобы иметь возможность стать участником Евролиги или Еврокубка.

В следующем году Euroleague Commercial Assets намерена полноценно привязать к своей системе и клубы — участники Кубка Европы. В следующем году 16 из 20 участников Еврокубка будут иметь трехлетние лицензии. Остальные четыре получат wild card.

Что с доходами?

А вот тут начинается самое интересное. Если в футбольной Лиге чемпионов клубы получают за участие в ней солидные деньги (15,3 миллиона евро только за участие в групповом этапе), то в Евролиге довольно смешные призовые. Начальный бонус составляет 200 тысяч евро. Примерно 37 тысяч полагается за каждую победу. В матчах на вылет цена победы — 70 тысяч. Чемпион Евролиги пополняет бюджет на 1 миллион, финалист — суммой вдвое меньше. Таким образом, чемпион даже с учетом низкого «посева» в плей-офф получит около 2 миллионов. Из этой суммы будет вычтено около 150 тысяч расходов на судейство.

Did you Know???@SirHines can become only the second player in #Euroleague history to win at least two titles with two different teams?



Can you name the other? pic.twitter.com/77k7fdJArc — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2018

Продажа телевизионных прав Евролигой до пандемии приносила ЦСКА 178 тыс. евро. Эта сумма определяется стоимостью контракта российского телевидения с Евролигой, но в сравнении с клубами из других стран она крайне мала. Скажем, израильское ТВ платит Евролиге намного больше, соответственно, больше отчислений поступает «Маккаби» — около 3,5 миллиона. В любое случае это минимальные деньги, учитывая, что лидеры клубов получают по 1-1,5 миллиона.

В этом сезоне (в качестве исключения) призовые решили распределить иначе. Суммы распределялись от занятых мест в регулярном сезоне. В итоге победитель — «Барселона» — получил 1,5 миллиона, а занявший второе место ЦСКА (при одинаковом количестве побед) — всего 850 тысяч. У замкнувшего топ-3 «Анадолу Эфес» — 750 тысяч.

История Жорди

Евролигу бессменно возглавляет испанский юрист Жорди Бертомеу. Ходят слухи, что не все постоянные участники турнира (равно хозяева турнира, голосующие за все ключевые решения организации) довольны деятельностью президента. На прошлой неделе семь клубов — ЦСКА, «Жальгирис», «Эфес», «Милан», «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос» — встретились в Афинах и обсудили возможную смену власти.

Как сообщает SDNA, после этой встречи клубы написали письмо в адрес Бертомеу и просят его уйти. SDNA утверждает, что информация прошла перепроверку. Полномочия Бертомеу продлеваются автоматически каждый год. Дедлайн, когда постоянный член организации должен отправить письмо в организацию и предложить президенту пойти на выход, установлен на 10 мая. Если все тихо и мирно, то срок автоматически продлевается. В этот раз такое письмо написали семь клубов.

26 апреля глава Евролиги соберет внеочередной совет с 11 клубами и постарается уладить разногласия. Очевидно, что клубы хотят получать больше, но сможет ли потенциальный сменщик Бертомеу найти более мощных спонсоров для самого мощного турнира Европы?

Нет порядка

Баскетбольная экономика сильнейших клубов Европы очень сильно отстает от футбольных коллег. Для грандов выйти в ноль по итогам сезона — это уже считается великолепным результатам. Президент ЦСКА Андрей Ватутин полагает, что всему виной как раз разногласия Евролига и ФИБА.

— В европейском баскетболе царит настоящий хаос: Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов, Кубок ФИБА Европы, национальные лиги, квалификационные турниры сборной в конфликтных «окнах»... Это отталкивает инвестиции от баскетбола. Парадокс в том, что всех такая ситуация устраивает. Все как-то устаканилось. Клубы привыкли, что кого-то можно не отпустить в сборную, федерации привыкли к тому, что надо вступать в дискуссию с клубами. В общем, нет порядка, нет силы, которая приведет все к общему знаменателю. Не знаю, какой человек или организация могли бы это сделать. У каждой стороны своя правда, и нагромождение соревнований, правил, регламентов стало данностью. И придется с этим жить еще не один год, — говорил Ватутин в интервью «Известиям» в июле 2019-го.

В европейском футболе такая сила есть (или была). УЕФА выстроил четкую схему попадания в еврокубки (таблица коэффициентов), регулярно повышал суммы призовых от участия в своих турнирах, придумывал новые соревнования для стран, где футбол не так стремительно развивается (Лига конференций), а сегодня утвердил новый формат проведения Лиги чемпионов с 2024 года. Это увеличение числа участников до 36 команд (с 32), швейцарская система розыгрыша, когда каждый клуб будет проводить на групповом этапе десять матчей (сейчас шесть). Что соответственно повысит доходность. Ряд топ-клубов не устраивает такая реформа. Они хотят пойти по пути Евролиги и решать все самостоятельно. В том числе распределять грант от нескольких крупных компаний (якобы речь про 5 миллиардов евро) и зарабатывать баснословные деньги от продажи телеправ.

В баскетболе выйти на новый уровень доходности из-за раскола не получилось. Посмотрим, как справятся Флорентино Перес, Андреа Аньелли и их партнеры по Суперлиге. В свою очередь, ФИФА и УЕФА вряд ли будут вести себя так же мягко, как в свое время это делали представители ФИБА.