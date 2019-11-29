Жоан Плаза: «Зенит» заставил «Реал» показать свое лучшее лицо»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза подвел итоги матча группового турнира Евролиги против «Реала» (71:86).

— Мы должны понимать, что, когда ты играешь против «Реала», все решают детали, — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита». — Мы разговаривали с игроками перед матчем, пытались дать им понять, что этой команде нельзя давать шансы на рывки — нельзя терять по три раза подряд, нельзя промахиваться три раза подряд. В этом случае соперник просто переломит любой матч.

Но я, в любом случае, чувствую гордость, потому что мы дважды отыгрывать после большого отрыва и заставили лидеров — Тавареша, Кампаццо, Дэка — провести на паркете пол полчаса. Это означает, что мы буквально заставили «Реал» показать свое лучшее лицо.