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Жоан Плаза: «У «Зенита» был плохой вечер в плане бросков из-за дуги»

03:55
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Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (60:70) отметил, что команда не смогла поддерживать нужный уровень игры.

— Поздравляю «Басконию» с победой, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Мы начали очень неплохо, но не смогли поддерживать этот уровень. Наша ротация немного страдает в последних матчах, она сократилась до 10-11 человек и, возможно, это тоже сыграло сегодня с нами злую шутку. В третьей четверти мы проигрывали всего «-2» за три минуты до конца десятиминутки, но затем начали делать глупые фолы и дали сопернику оторваться. «Баскония» выиграла подбор, взяла 14 отскоков в нападении. Это в принципе более физически сильная команда, и мы ожидали этого. Но, помимо этого, у нас был плохой вечер в плане бросков из-за дуги. Защиту мы подтягиваем от игры к игре, но в нападении не получилось показать то, что мы хотели.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/11/23/zenit-ustupil-baskonii-na-vyezde/

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