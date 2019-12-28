«Жальгирис» разгромил «Баварию», прервав серию поражений из 9 матчей. «Зенит» — последний
00:25
«Бавария» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги крупно уступила «Жальгирису» — 73:98. Литовская команда (4-12) впервые победила за 10 встреч, обошла «Зенит» и поднялась на предпоследнее место. Мюнхенцы (6-10) — 14-е.
Баскетбол
Евролига
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 73:98 (13:21, 22:22, 15:25, 23:30)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/
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