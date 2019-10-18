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«Зенит» впервые в истории одержал победу в Евролиге

23:38
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В матче группового этапа Евролиги «Олимпиакос» принимал «Зенит». Гости одержали победу в овертайме — 77:68.

За минуту до конца основного времени команда из Санкт-Петербурга вела с разницей в шесть очков, но позволила сопернику сравнять счет. Но в овертайме «Зенит» все же смог переиграть соперника и одержал первую победу в своей истории в Евролиге.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Зенит» (Россия) — 68:77 ОТ (19:20, 17:18, 11:15, 17:11, 4:13)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2019-2020/

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