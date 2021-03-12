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Определился первый участник плей-офф Евролиги

12 марта 2021, 23:27
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«Барселона» 12 марта стала первым участником плей-офф Евролиги.э

После поражения «Жальгириса» от «Эфеса» (62:89) клуб из Каунаса уже никак не сможет обойти каталонцев в турнирной таблице, даже если испанский клуб проиграет все оставшиеся матчи.

По состоянию на 12 марта, «Барселона» лидирует в Евролиге с 21 победой в 29 играх и никак не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице. «Жальгирис» занимает девятое место.

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