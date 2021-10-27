«Зенит» уступил «Реалу» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» дома проиграл «Реалу» (68:75).
В составе победителей самым результативным стал Томас Эртель — 15 очков. У «Зенита» лучшим снайпером стал Билли Бэрон (14 очков).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания) — 68:75 (13:22, 27:17, 17:20, 11:16)
27 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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