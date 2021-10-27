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«Зенит» уступил «Реалу» в матче Евролиги

22:00

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» дома проиграл «Реалу» (68:75).

В составе победителей самым результативным стал Томас Эртель — 15 очков. У «Зенита» лучшим снайпером стал Билли Бэрон (14 очков).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания) — 68:75 (13:22, 27:17, 17:20, 11:16)

27 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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