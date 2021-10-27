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ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче Евролиги

27 октября, 22:51
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В матче регулярного чемпионата Евролиги АСВЕЛ обыграл ЦСКА (70:68).

В составе московских армейцев самым результативным стал Йоханнес Фойгтман — 13 очков. У АСВЕЛа лучшим снайпером стал Эли Экобо — 14 очков.

В параллельной игре «Панатинаикос» уверенно победил «Эфес» (95:69).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — ЦСКА (Россия) — 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12)

«Панатинаикос» (Греция) «Эфес» (Турция) — 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14)

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Евгений Петров все материалы автора
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