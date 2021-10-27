ЦСКА уступил АСВЕЛу в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги АСВЕЛ обыграл ЦСКА (70:68).
В составе московских армейцев самым результативным стал Йоханнес Фойгтман — 13 очков. У АСВЕЛа лучшим снайпером стал Эли Экобо — 14 очков.
В параллельной игре «Панатинаикос» уверенно победил «Эфес» (95:69).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — ЦСКА (Россия) — 70:68 (26:13, 13:17, 14:26, 17:12)
«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 95:69 (22:13, 30:22, 26:20, 17:14)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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