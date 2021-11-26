«Зенит» проиграл «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Басконию»
«Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 64:70. В других встречах «Альба» выиграла у «Маккаби» (91:86), «Реал» переиграл «Басконию» (88:60).
Евролига
Мужчины
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 91:86 (21:17, 24:18, 20:23, 26:28)
А: Эрикссон (19), Кумадже (12), Ло (11).
М: Уилбекин (22), Жижич (17), Уильямс (15).
«Панатинаикос» (Греция) — «Зенит» (Россия) — 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16)
П: Папаяннис (18 + 13 подборов), Недович (18), Мэйкон (11).
З: Лойд (15), Фрэнкэмп (14), Кузминскас (13).
«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 60:88 (14:25, 20:28, 13:18, 13:17)
Б: Инок (14), Фонтеккьо (14), Болдуин (8).
Р: Козюр (13), Тавареш (12), Эртель (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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