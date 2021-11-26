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«Зенит» проиграл «Панатинаикосу», «Реал» обыграл «Басконию»

01:06
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«Зенит» на выезде проиграл «Панатинаикосу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 64:70. В других встречах «Альба» выиграла у «Маккаби» (91:86), «Реал» переиграл «Басконию» (88:60).

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 91:86 (21:17, 24:18, 20:23, 26:28)

А: Эрикссон (19), Кумадже (12), Ло (11).

М: Уилбекин (22), Жижич (17), Уильямс (15).

«Панатинаикос» (Греция) — «Зенит» (Россия) — 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16)

П: Папаяннис (18 + 13 подборов), Недович (18), Мэйкон (11).

З: Лойд (15), Фрэнкэмп (14), Кузминскас (13).

«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 60:88 (14:25, 20:28, 13:18, 13:17)

Б: Инок (14), Фонтеккьо (14), Болдуин (8).

Р: Козюр (13), Тавареш (12), Эртель (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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