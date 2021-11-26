«ЦСКА — жесткая команда». Итудис — о победе над «Баварией»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Баварией» (77:74) в Евролиге отметил, что его команда умеет играть жестко.
«Поздравляю команду, парни заслужили похвал. Поздравляю и «Баварию» с классной игрой. Даже при «-13» мы продолжали верить, знали, что можем сыграть иначе, точно не так, как в первой половине. И мы много говорили об этом в раздевалке. Соперники хорошо начали вторую половину, но у нас так же было и во встрече с «Маккаби», который начал с 6-0. Ключевым моментом стал перехват Дани Хэкетта, который привел к неспортивному фолу. Он показал, что мы можем играть жестко. Мы вообще жесткая команда, мы должны противостоять агрессивности соперников.
Во второй половине мы полностью изменили отношение к делу, и это принесло нам победу — как и важнейшие мячи Клайберна, Шведа, Шенгелии, Боломбоя, многих других. Мы продолжаем процесс и понимаем, что ничто не достается даром, нельзя побеждать за счет прошлого. От того, что мы — ЦСКА, мы должны еще больше готовиться, играть даже лучше, чем умеем. Хочу поблагодарить болельщиков, они придали нам энергии, он стали частью игры, когда увидели, как стала биться команда. Нам нужно добиться стабильность в этой самоотдаче и при этом возвращать в форму восстановившихся после травм игроков, с терпениям относиться к их ошибкам", — цитирует пресс-служба клуба Итудиса.
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Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-25-cska-bayern-news-report/
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