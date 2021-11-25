«Фенербахче» дома проиграл «Эфесу» в Евролиге
«Эфес» на выезде обыграл «Фенербахче» (89:84) в регулярном чемпионате Евролиги.
«Фенербахче» потерпел четвертое подряд поражение в Евролиге, «Эфес» наоборот продлил серию побед до четырех игр.
Самым результативным игроком хозяев стал Мариал Шайлок (18 очков), у гостей больше всех очков (25) заработал Шейн Ларкин.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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