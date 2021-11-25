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«Фенербахче» дома проиграл «Эфесу» в Евролиге

25 ноября, 23:30
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«Эфес» на выезде обыграл «Фенербахче» (89:84) в регулярном чемпионате Евролиги.

«Фенербахче» потерпел четвертое подряд поражение в Евролиге, «Эфес» наоборот продлил серию побед до четырех игр.

Самым результативным игроком хозяев стал Мариал Шайлок (18 очков), у гостей больше всех очков (25) заработал Шейн Ларкин.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Эфес» (Турция) — 84:89 (18:20, 23:16, 26:20, 17:33)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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