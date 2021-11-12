«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» обыграл «Олимпиакос» (84:78).
В составе победителей самым результативным стал Коннер Фрэнкамп — 16 очков. У гостей лучшим снайпером стал Томас Уолкамп — 17 очков.
«Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на третье месте.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21)
12 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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