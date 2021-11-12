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«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в матче Евролиги

21:49
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» обыграл «Олимпиакос» (84:78).

В составе победителей самым результативным стал Коннер Фрэнкамп — 16 очков. У гостей лучшим снайпером стал Томас Уолкамп — 17 очков.

«Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на третье месте.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21)

12 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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