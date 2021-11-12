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«Милан» на выезде обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

22:51
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» в гостях победил «Фенербахче» (68:43).

Самый результативный в составе победителей — Шейвон Шилдс (13 очков). У хозяев 12 очков набрал Пиеррия Хенри.

«Милан» занимает первое место. «Фенербахче» на 14-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Милан» (Италия) — 43:68 (3:22, 17:15, 9:25, 14:6)

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Евгений Петров все материалы автора
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