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Кэнаан доволен сплоченностью игроков УНИКС в матче с «Панатинаикосом»

03:55
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Защитник УНИКС Айзейя Кэнаан после победы над «Панатинаикосом» (74:72) в матче Евролиги рассказал, как казанской команде удалось выиграть.

«В концовке мы действовали сплоченно, в нужные моменты сумели остановить их в защите, а также приняли верные решения в нападении. Следует отдать должное «Панатинаикосу», они провели отличный матч. Их болельщики были невероятными и подпитывали хозяев. Они здорово выступают дома, и мы ожидали хорошей игры. Рады, что добились победы», — цитирует пресс-служба клуба Кэнаана.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=iz-afin--s-pobedoy

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Евгений Козинов все материалы автора
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