Кэнаан доволен сплоченностью игроков УНИКС в матче с «Панатинаикосом»
Защитник УНИКС Айзейя Кэнаан после победы над «Панатинаикосом» (74:72) в матче Евролиги рассказал, как казанской команде удалось выиграть.
«В концовке мы действовали сплоченно, в нужные моменты сумели остановить их в защите, а также приняли верные решения в нападении. Следует отдать должное «Панатинаикосу», они провели отличный матч. Их болельщики были невероятными и подпитывали хозяев. Они здорово выступают дома, и мы ожидали хорошей игры. Рады, что добились победы», — цитирует пресс-служба клуба Кэнаана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=iz-afin--s-pobedoy
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