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«Зенит» на выезде победил «Басконию» в перенесенном матче

23:20
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«Зенит» в перенесенном матче регулярного сезона Евролиги на выезде обыграл «Басконию» (77:70). Это встреча третьего игрового дня, когда российский клуб не смог сыграть из-за вспышки коронавинуса.

Самым результативным игроком матча стал польский легионер питерцев Матеуш Понитка, набравший 18 очков и сделавший девять подборов.

После этой победы «Зенит» поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 70:77 (13:10, 15:24, 23:22, 19:21)
23 ноября.

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