Соколовский прокомментировал скандальный эпизод в матче «Барселона» — УНИКС
Бывший тренер сборной России, председатель тренерского совета «Самары» Борис Соколовский высказал свое мнение о сомнительном фоле на Николе Миротиче в матче Евролиги «Барселона» — УНИКС (111:109 ОТ).
При преимуществе казанцев в три очка за 15 секунд до сирены арбитры увидели нарушение Тони Джекере на трехочковом броске в исполнении форварда «Барселоны».
Game-changing moment in the Barcelona — UNICS Kazan game.— Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) December 22, 2021
Nikola Mirotic draws the foul and goes to the line to shoot three free throws with Barcelona down three points.
1) Is it actually a foul?
2) Is it in the shooting motion?
Let's hear it ?? pic.twitter.com/pgLwqJpRxU
«У Миротича высокий уровень авторитета среди судей, — заявил «СЭ» Соколовский. — Если бы в этом эпизоде на месте форварда сборной Испании был бы какой-то другой игрок, то фол на трехочковом броске точно бы не дали. Решение очень спорное. Обсуждал его со многими баскетбольными людьми. Но все решает авторитет игрока. Вспомните чемпионат мира-2019 в Китае, когда судьи зафиксировали странный фол Андрея Сопина на Факундо Кампаццо. Уверен, что если бы Кампаццо так коснулся Сопина, то свистка бы и близко не было».
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