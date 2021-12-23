Бывший тренер сборной России, председатель тренерского совета «Самары» Борис Соколовский высказал свое мнение о сомнительном фоле на Николе Миротиче в матче Евролиги «Барселона» — УНИКС (111:109 ОТ).

При преимуществе казанцев в три очка за 15 секунд до сирены арбитры увидели нарушение Тони Джекере на трехочковом броске в исполнении форварда «Барселоны».

Game-changing moment in the Barcelona — UNICS Kazan game.



Nikola Mirotic draws the foul and goes to the line to shoot three free throws with Barcelona down three points.



1) Is it actually a foul?

2) Is it in the shooting motion?



Let's hear it ?? pic.twitter.com/pgLwqJpRxU — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) December 22, 2021

«У Миротича высокий уровень авторитета среди судей, — заявил «СЭ» Соколовский. — Если бы в этом эпизоде на месте форварда сборной Испании был бы какой-то другой игрок, то фол на трехочковом броске точно бы не дали. Решение очень спорное. Обсуждал его со многими баскетбольными людьми. Но все решает авторитет игрока. Вспомните чемпионат мира-2019 в Китае, когда судьи зафиксировали странный фол Андрея Сопина на Факундо Кампаццо. Уверен, что если бы Кампаццо так коснулся Сопина, то свистка бы и близко не было».