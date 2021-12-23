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Соколовский прокомментировал скандальный эпизод в матче «Барселона» — УНИКС

15:37
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Бывший тренер сборной России, председатель тренерского совета «Самары» Борис Соколовский высказал свое мнение о сомнительном фоле на Николе Миротиче в матче Евролиги «Барселона» — УНИКС (111:109 ОТ).

При преимуществе казанцев в три очка за 15 секунд до сирены арбитры увидели нарушение Тони Джекере на трехочковом броске в исполнении форварда «Барселоны».

«У Миротича высокий уровень авторитета среди судей, — заявил «СЭ» Соколовский. — Если бы в этом эпизоде на месте форварда сборной Испании был бы какой-то другой игрок, то фол на трехочковом броске точно бы не дали. Решение очень спорное. Обсуждал его со многими баскетбольными людьми. Но все решает авторитет игрока. Вспомните чемпионат мира-2019 в Китае, когда судьи зафиксировали странный фол Андрея Сопина на Факундо Кампаццо. Уверен, что если бы Кампаццо так коснулся Сопина, то свистка бы и близко не было».

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Тимур Ганеев все материалы автора
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