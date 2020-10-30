«Впереди у ЦСКА много работы». Итудис подвел итоги матча с «Валенсией»

Главный тренер ЦСКА? Димитрис Итудис отметил, что его команда контролировала большую часть матча Евролиги против «Валенсии» (84:75).

— Прежде всего, поздравляю команду. Сегодня все были настроены, собраны, вышли с желанием побеждать, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Мы контролировали большую часть матча. Да, баскетбол — игра рывков, хорошие отрезки были и у нас, и у «Валенсии». При этом мы подошли к ключевым эпизодам матча с хорошим движением мяча, и потому я могу отметить наших плеймейкеров Майка, Дани, Яниса и Уилла. Майк сегодня провел один из своих лучших матчей в смысле контроля над игрой. Если посмотреть на статистику, она может немного обманывать, у нас не так много результативных передач, но мы в нападении сделали очень много для создания хороших моментов для атаки.

После матча с «Альбой» я отмечал, сколько баскетболистов соперника внесли вклад в результативные действия, тогда как у нас Майк и Уилл набрали львиную долю очков. Сегодня у нас пять игроков отметились двузначными цифрами, плюс 9 очков набрал Дани, и это наш баскетбол, та игра, которую мы хотим показывать. Мы сегодня сделали всего 7 потерь при 6 перехватах, тогда как соперники 13 и 2 соответственно. Это дало нам на десять владений больше, что отразилось на табло. Впереди у нас много работы, прежде всего, над восстановлением формы болевших коронавирусом игроков, для них сейчас идет своего рода предсезонка. Но если команда будет сохранять тот же настрой, я уверен в нашем будущем.