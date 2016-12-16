23:29 16 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Виктор Хряпа: "Теодосич еще не до конца готов"

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Капитан ЦСКА Виктор Хряпа после домашней победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Барселоной" (92:76) отметил, что разыгрывающий армейцев Милош Теодосич многое дает команде в нападении. Однако, по словам форварда красно-синих, готовность сербского баскетболиста на данный момент далека от идеальной.

– Тео еще не до конца готов, несмотря на то, что провел хороший матч, – приводит "Р-Спорт" слова Хряпы. – Конечно, он дает много нам в нападении, но физически не до конца готов. Ему нужно набирать форму, тем более, график такой плотный. Практически за неделю четыре игры, нужно быть аккуратным.

Отметим, что Теодосич, вернувшийся в состав армейцев после травмы, сделал дабл-дабл, набрав 16 очков и отдав 11 результативных передач.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161216/1113855786.html

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