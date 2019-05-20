Ватутин заявил, что верил в победу ЦСКА в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин - о победе команды в Евролиге. В финале московские армейцы обыграли турецкий "Эфес" (91:83).

- Я верил весь сезон в победу в Евролиге, - сказал Ватутин. - После неудачи в прошлогоднем "Финале четырех" мы должны были победить, и мы сделали это!

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).