В «Милане» выявлено несколько случаев коронавируса перед матчем с «Химками»

В «Милане» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт команды.

В связи с этим команда немедленно приостановила все тренировки. Отмечается, что болезнь у представителей клуба протекает бессимптомно, они изолированы в соответствии с медицинскими протоколами. Во вторник игроки пройдут дополнительное тестирование на COVID-19.

«Милан» 13 ноября должен сыграть на выезде с подмосковными «Химками» в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.