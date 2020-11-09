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В «Милане» выявлено несколько случаев коронавируса перед матчем с «Химками»

21:27
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В «Милане» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт команды.

В связи с этим команда немедленно приостановила все тренировки. Отмечается, что болезнь у представителей клуба протекает бессимптомно, они изолированы в соответствии с медицинскими протоколами. Во вторник игроки пройдут дополнительное тестирование на COVID-19.

«Милан» 13 ноября должен сыграть на выезде с подмосковными «Химками» в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

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