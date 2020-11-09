В «Милане» выявлено несколько случаев коронавируса перед матчем с «Химками»
21:27
В «Милане» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт команды.
В связи с этим команда немедленно приостановила все тренировки. Отмечается, что болезнь у представителей клуба протекает бессимптомно, они изолированы в соответствии с медицинскими протоколами. Во вторник игроки пройдут дополнительное тестирование на COVID-19.
«Милан» 13 ноября должен сыграть на выезде с подмосковными «Химками» в рамках восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное