УНИКС не падает духом после поражения от «Реала»

Форвард УНИКС Андрей Воронцевич после поражения от «Реала» (68:85) в Евролиге отметил, что у команды начался непростой график.

«Выдался непростой для нас тур. После одного сложного матча сразу полетели на следующий. Сегодня мы старались, однако не сумели реализовать свои броски. В свою очередь «Реал» забил много тяжелых мячей.

Понимаем, что впереди непростой график, но не падаем духом! Летим домой и настраиваемся на следующий поединок с ЦСКА. Надеемся на поддержку наших поклонников!" - цитирует пресс-служба клуба Воронцевича.