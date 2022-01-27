Паскуаль оценил шансы «Зенита» на победу в матче с «Эфесом» в Евролиге

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эфесом» в Евролиге.

«Приглашаю всех болельщиков на игру. Не только потому, что нам нужна их поддержка, а и потому, что они смогут насладиться игрой чемпиона Евролиги прошлого сезона. Они практически сохранили прошлогодний состав и продолжают фантастически играть в нападении. У них остался тот же тренер, который прекрасно знает свою команду и контролирует игру. Отличные созидатели, игроки, которые умеют бросать после ведения. Думаю, что это будет классная игра для всех болельщиков.

Когда мы играем против такой команды, мы должны действовать идеально: контролировать ритм, следить за потерями мяча, хорошо играть в защите и забирать подборы. Если мы все сделаем правильно, то у нас есть все шансы на победу», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Матч Евролиги «Зенит» — «Эфес» состоится 27 января в 20.00 по московскому времени.