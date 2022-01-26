Тренер УНИКС считает защиту «Реала» ключевым фактором победы над российской командой

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после поражения от «Реала» (68:85) в Евролиге отметил, что соперник с первых минут был лучше.

«Прежде всего, поздравляю «Реал». Они с самого начала были значительно лучше нас, прежде всего, благодаря отличной защите. К тому же, они играли очень жестко, но повторюсь, ключевым фактором их победы стала защита.

Рывок мадридцев 10:0 в конце первой четверти и несколько моментов, в которых они совершили много бросков, позволили им сломать игру. Нам же сегодня было тяжело найти себя и свое место на площадке", — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.