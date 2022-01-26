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Сегодня, 01:54

Тренер УНИКС считает защиту «Реала» ключевым фактором победы над российской командой

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после поражения от «Реала» (68:85) в Евролиге отметил, что соперник с первых минут был лучше.

«Прежде всего, поздравляю «Реал». Они с самого начала были значительно лучше нас, прежде всего, благодаря отличной защите. К тому же, они играли очень жестко, но повторюсь, ключевым фактором их победы стала защита.

Рывок мадридцев 10:0 в конце первой четверти и несколько моментов, в которых они совершили много бросков, позволили им сломать игру. Нам же сегодня было тяжело найти себя и свое место на площадке", — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=real-vs-uniks-Велимир Перасович, главный тренер БК УНИКС:
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