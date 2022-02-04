Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Альбой» в матче Евролиги

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги матча Евролиги против «Альбы» (91:72).

«В целом мы были хороши, выполнили план на игру. Я должен отдать должное своим игрокам. Они прошли через многое сегодня, чтобы выстоять. Игроки выполнили все, что мы подготовили за несколько коротких тренировок. Хоть я не люблю выделять отдельных людей, но сегодня хочу поздравить немного отдельно Уилла Клайберна и Джоэла Боломбоя, которые играли через огромную боль и жертвовали собой ради команды», — приводит слова Пистиолис сайт Евролиги.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче Евролиги армейцы 10 февраля встретятся с «Маккаби».