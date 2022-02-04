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Сегодня, 22:47

Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Альбой» в матче Евролиги

Анна Горшкова
Корреспондент

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис подвел итоги матча Евролиги против «Альбы» (91:72).

«В целом мы были хороши, выполнили план на игру. Я должен отдать должное своим игрокам. Они прошли через многое сегодня, чтобы выстоять. Игроки выполнили все, что мы подготовили за несколько коротких тренировок. Хоть я не люблю выделять отдельных людей, но сегодня хочу поздравить немного отдельно Уилла Клайберна и Джоэла Боломбоя, которые играли через огромную боль и жертвовали собой ради команды», — приводит слова Пистиолис сайт Евролиги.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче Евролиги армейцы 10 февраля встретятся с «Маккаби».

Источник: https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/news/round-25-csk-ber-post-game-quotes/?pageTitle=CSKA%20slaps%20down%20visiting%20ALBA,%2091-72&historyUrl=/euroleague/news/round-25-csk-ber-game-report/
БК Альба
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