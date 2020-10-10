Спортивный директор «Зенита»: «Победа над «Барселоной» не чудо, а результат кропотливой работы»

Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос подтвердил, что четыре игрока петербургского клуба сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет про Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина и Остина Холлинза.

Они были изолированы от команды и не приняли участие в победном матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (74:70).

— В течение одного дня из-за положительных тестов на COVID-19 мы потеряли четырех игроков основного состава: Холлинза, Пушкова, Гудайтиса и Трушкина, — рассказал «СЭ» Манос Пападопулос. — Добавим сюда еще одного баскетболиста — Дмитрия Хвостова — который давно не играет из-за повреждения. Таким образом, мы лишились пяти важных игроков перед встречей с самым боевым составом «Барселоны», команды, которая каждый год борется за победу во всех турнирах. Как я говорил вам ранее, «Барса» провела одну из лучших селекционных кампаний этим летом. Поэтому наша победа над фаворитом Евролиги без пяти игроков основы — это сильно. Перед матчем такое развитие событий выглядело, как чудо. Но сейчас я понимаю, что это результат нашей кропотливой, нервной, сложной работы в существующих условиях, полностью заслуженная победа. Конечно, можно было бы сказать, что это одна из величайших игр в моей богатой баскетбольной карьере, но я не буду этого делать. Я знаю, что нас с «Зенитом» ждет еще много ярких матчей.

В 3-м туре Евролиги «Зенит» сыграет на выезде с «Басконией». Игра состоится 13 октября. (Тимур Ганеев)