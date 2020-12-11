Шенгелия поделился ожиданиями от матча с «Химками»

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Химок».

«Думаю, в этом сезоне мы хорошо поняли, что никого в этой лиге нельзя недооценивать. Сейчас в Евролиге каждый может выиграть у каждого. Так что надо выйти и показать 100-процентно наш баскетбол. Неважно, кто выше в таблице, ведь мы уже проиграли им в матче Лиги ВТБ, а потому соперничество у нас жесткое. Надо выйти, приложить все усилия и победить», — цитирует грузинского легионера официальный сайт армейцев.

Матч «Химки» — ЦСКА пройдет в пятницу, 11 декабря. Начало — в 20.00 (мск). На данный момент хозяева на последнем месте в турнирной таблице, гости — вторые.