разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес после победы над "Басконией" в 3-м матче четвертьфинала Евролиги отметил, что Нандо Де Коло показал высокий уровень игры. 31-летний француз набрал 28 очков.

– Сегодня все, кто выходил на паркет, выложились на 100 процентов и заслуживают самых лестных слов, – цитируют "Известия" Родригеса. – Но все-таки стоит выделить Де Коло, который взял на себя инициативу в самый важный момент и показал игру уровня MVP. Нандо – наш лидер, и очень круто, что он делает такие яркие перформансы в важнейших матчах. Еще скажу пару теплых слов про Боломбоя, который очень помог в защите в концовке игры. Он становится важным элементом нашей команды.