Сергей Елевич: "Травма Шведа – не основной фактор, почему "Химки" не смогли повторить прошлогодний успех"

Экс-тренер сборной России и "Химок" Сергей Елевич отметил, что травма лидера Алексея Шведа не является главной проблемой команды в этом сезоне. Российская команда одержала девять побед в 26 играх регулярного чемпионата Евролиги.

– Хоть Швед и набирает в каждом матче по 20 и более очков, его травма – не основной фактор, почему "Химки" не смогли повторить прошлогодний успех в Евролиге, – цитируют "Известия" Елевича. – Главная проблема команды – отсутствие классического центрового. Практически в каждой игре желто-синие проигрывали подбор сопернику. В некоторых встречах – в два раза. Томас и Мики – сильные ребята, но они не чистые пятые номера. А им противостояли игроки ростом 2,10 и выше. Понятно, что Барцокас пропагандировал другой стиль игры, в котором не нужен габаритный центровой, но он не учел, что в новом ростере не было такого баскетболиста, как Ханикатт. Американец обладал выдающимся прыжком и брал очень много подборов, постоянно организовывая быстрые отрывы в прошлом сезоне. Это давало результат. В этом году такого игрока не нашлось.