Рон Бэйкер: «Я еще удивлю всех своим русским»
Атакующий защитник ЦСКА Рон Бэйкер в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его адаптация в России. Ранее он играл в НБА за «Нью-Йорк».
— Как ваш русский язык? Появились любимые выражения?
— Да, я стараюсь учить какие-то базовые слова, устойчивые выражения, чтобы самостоятельно сходить в магазин или объясниться в какой-то ситуации. Я знаю «привет», «хорошо», «как дела?», «быстро», «скорей домой», «тренировка»... Чувствую, что постепенно начну говорить и еще удивлю всех своим русским (смеется).
— Уже появились любимые места в Москве?
— Мне нравится пара кафе, особенно ресторан рядом с Красной площадью. Там вкусная еда, персонал отлично говорит по-английски. Мы с моей девушкой любим сходить туда, когда есть время. Если говорить не про еду, то, конечно, очень красивые места — ГУМ, Храм Василия Блаженного, очень интересное место — ВДНХ. Я был поражен площадью этого музея и величием павильонов. Я почитал историю ВДНХ, и это интересно. Надо будет доехать туда еще и в теплое время года.
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https://iz.ru/956720/timur-ganeev/ia-eshche-udivliu-vsekh-svoim-russkim