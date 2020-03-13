«Химки» на официально YouTube-канале опубликовали видео с тренировки команды, несмотря на приостановку регулярного чемпионата Евролиги из-за пандемии коронавируса?.

«Во-первых, чтобы быть в форме — мы должны тренироваться! Конечно, это не будет чем-то особенным в плане атаки и защиты. Но мы должны сохранять игровую форму! И тогда сможем легко вернуться в баскетбол. Наша задача, как тренеров, подготовить разные программы тренировок, чтобы игроки были вовлечены. Конечно, тяжело делать свою работу, когда не знаешь, что будет дальше. Я это все понимаю, так что делаем свою работу и готовимся дальше», — сказал главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис команде.