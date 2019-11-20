Римас Куртинайтис: «Химки» имели проблемы с энергией"

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:104) отметил, что команде не хватило энергии.

— Подравляю Пабло Ласо и «Реал» с хорошей игрой. Они показали и отличную энергию, и хорошую защиту, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Сегодня они были намного лучше нас. Мы имели проблемы с энергией, а также не приложили необходимых усилий, особенно в защите. Первая и вторая четверти получились просто ужасными. Мы позволили сопернику набрать 65 очков, что, наверное, является рекордом Евролиги в этом сезоне. Да, мы сделали много неправильных вещей, обычно нам несвойственных. «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее. Впереди матч с «Валенсией», и сейчас нужно сосредоточиться на нем.