«Реал» продлил контракт с 40-летним Рейесом

«Реал» сообщил на официальном сайте о продлении контракта на сезон-2020/21 с капитаном команды тяжелым форвардом Фелипе Рейесом.



40-летний Рейес — рекордсмен Евролиги по количеству сыгранных матчей (352) и подборов в нападении (702). По множеству статистических показателей он входит в исторический топ-5. По заработанным фолам, попыткам и попаданиям с игры, подборам под своим и чужим щитом (1792, 2-е место), суммарному рейтингу эффективности. Фелипе — шестой баскетболист в истории, которому покорилась отметка 3000 очков в Евролиге. Сделал он это в Москве в матче с ЦСКА в январе этого года.



Напомним, что Рейес является обладателем множества наград: трех золотых, двух серебряных и одной бронзовой медали Евробаскета в составе сборной Испании, золота Кубка мира ФИБА, двух серебряных и одной бронзовой награды Олимпийских игр. Форвард дважды выигрывал Евролигу, один раз Межконтинентальный кубок и один — Еврокубок УЛЕБ, а также дважды признавался MVP сезона в чемпионате Испании, столько же MVP финала внутреннего первенства.