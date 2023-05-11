«Реал» и «Монако» вышли в «Финал четырех» Евролиги
«Реал» переиграл «Партизан» в пятом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 98:94. Испанская команда вышла в «Финал четырех».
Также «Монако» обыграл «Маккаби» (97:86) и выиграл серию — 3-2.
Евролига
1/4 финала
Пятые матчи
«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 97:86 (26:33, 27:16, 19:21, 25:16)
Мон: Джеймс (21), Лойд (21), Монеке (10), Холл (10).
Мак: Болдуин (27), Браун (12), Мартин (12), ДиБартоломео (10), Хиллиард (10).
Счет в серии: 3-2.
«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 98:94 (22:23, 17:32, 30:21, 29:18)
Р: Муса (17), Родригес (17), Тавареш (12), Хезоня (12).
П: Пантер (25), Экзам (16), Лессор (15), Папапетру (11).
Счет в серии: 3-2.
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