«Олимпиакос» обыграл «Монако» и вышел в финал Евролиги

«Олимпиакос» обыграл «Монако» со счетом 76:62 и стал первым финалистом розыгрыша Евролиги.

В финале «Олимпиакос» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Реал Мадрид». Команды встретятся сегодня, 19 мая. Начало — в 21.00 мск.

«Монако» установил антирекорд «Финала четырех», набрав 2 очка за четверть в матче с «Олимпиакосом»: в третьем игровом отрезке монегаски реализовали 1 бросок из 14.

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1/2 финала

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)

19 мая. Каунас. «Zalgirio Arena».