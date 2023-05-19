«Олимпиакос» обыграл «Монако» и вышел в финал Евролиги
«Олимпиакос» обыграл «Монако» со счетом 76:62 и стал первым финалистом розыгрыша Евролиги.
В финале «Олимпиакос» сыграет с победителем матча «Барселона» — «Реал Мадрид». Команды встретятся сегодня, 19 мая. Начало — в 21.00 мск.
«Монако» установил антирекорд «Финала четырех», набрав 2 очка за четверть в матче с «Олимпиакосом»: в третьем игровом отрезке монегаски реализовали 1 бросок из 14.
Баскетбол
Евролига
1/2 финала
«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)
19 мая. Каунас. «Zalgirio Arena».
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