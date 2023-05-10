«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в пятом матче 1/4 финала Евролиги
«Олимпиакос» переиграл «Фенербахче» в пятом матче 1/4 финала Евролиги — 84:72. Греческая команда выиграла серию (3-2).
Атакующий защитник турецкой команды Марко Гудурич набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Олимпиакос» стал вторым участником «Финала четырех». Ранее туда пробилась «Барселона».
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:72 (20:15, 24:18, 21:19, 19:20)
О: Слукас (22), Везенков (17), Папаниколау (14 + 11 подборов), Маккиссик (11).
Ф: Гудурич (26), Мотли (14), Эдвардс (10).
Счет в серии: 3-2.
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