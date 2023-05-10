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«Олимпиакос» обыграл «Фенербахче» в пятом матче 1/4 финала Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Олимпиакос» переиграл «Фенербахче» в пятом матче 1/4 финала Евролиги — 84:72. Греческая команда выиграла серию (3-2).

Атакующий защитник турецкой команды Марко Гудурич набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Олимпиакос» стал вторым участником «Финала четырех». Ранее туда пробилась «Барселона».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:72 (20:15, 24:18, 21:19, 19:20)

О: Слукас (22), Везенков (17), Папаниколау (14 + 11 подборов), Маккиссик (11).

Ф: Гудурич (26), Мотли (14), Эдвардс (10).

Счет в серии: 3-2.

баскетбол
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
Евролига
1
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