«Реал» начал с победы серию с «Маккаби»

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«Реал» обыграл «Маккаби» в первом матче 1/4 финала Евролиги — 84:74. В другой встрече «Олимпиакос» разгромил «Монако» — 71:54.

Вторые игры в этих парах состоятся 22 апреля.

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 84:74 (25:19, 22:19, 18:18, 19:18)

Р: Козюр (20), Ябуселе (15), Фернандес (12).

М: Уилбекин (20), Соркин (12), Наннэлли (11), Рейнольдс (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Монако» (Франция) — 71:54 (8:15, 25:11, 17:10, 21:18)

О: Маккиссик (12), Принтезис (12), Уолкап (11), Везенков (10), Слукас (10).

М: Джеймс (10), Холл (10), Ли (9), Томас (7).