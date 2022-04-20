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Сегодня, 02:14

Эртель и Томпкинс вернулись в состав «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Томас Эртель и форвард Трей Томпкинс присоединились к «Реалу». Они приняли участие в тренировке команды.

Ранее появилась информация, что Эртель и Томпкинс были отстранены от команды из-за нарушения дисциплины.

«Они никогда не выпадали из команды. Нет никаких сомнений в том, что они всегда оставались в команде», — цитирует BasketNews главного тренера «Реала» Пабло Ласо.

В среду, 20 апреля, «Реал» проведет матча против «Маккаби» в плей-офф Евролиги.

Напомним, в сезоне-2014/15 Томпкинс выступал за «Нижний Новгород».

БК Реал
Евролига
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