Президента "Летувос Ритас" сместят из-за расистских высказываний

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что президент клуба "Летувос Ритас" Гедвидас Вайнаускас будет смещен со своего поста за расистские высказывания. Ранее Вайнаускас посетовал на то, что в команде слишком много темнокожих игроков.
– Если президент баскетбольного клуба наговорил вздора, менять надо не баскетбол, а президента, – цитирует ТАСС Шимашюса со ссылкой на национальное радио. – В ближайшее время это будет сделано. Его слова нанесли вред Литве и Вильнюсу, который позиционирует себя как открытый и толерантный город.
HAZELSAMARA
В старые добрые времена "Жальгирис" и "Статиба" мало того что состояли целиком из белых, так ещё целиком из литовцев. Современный расизм обусловлен тем, что негров во-первых стало слишком много (прежде всего в Европе), а во-вторых с ними цацкаются как с малыми детьми. Я понимаю, что белая цивилизация несёт изрядную вину за десятилетия работорговли, но в таком случае пусть это касается именно колониальных держав: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Бельгии, Португалии. Условные Литва, Чехия или Швеция не обязаны чернокожим ничего!
20:35 19 июня