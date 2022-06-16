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Сегодня, 16:37

Ватутин — о пропуске следующего сезона Евролиги: «Это политическое решение»

Ватутин назвал политическим решением тот факт, что российские клубы пропустят следующий сезон Евролиги
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал политическим решением тот факт, что российские клубы пропустят следующий сезон Евролиги.

«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет. К слову, Жорди Бертомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильней. Прозвучало много слов про важность ЦСКА для турнира, но решение все же принято против нас. Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счел нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию. На счет правовых последствий и наших дальнейших действий — надо посмотреть, как решение будет оформлено юридически. После этого совместно с юристами примем решение. Вопрос лишения ЦСКА акций Евролиги не обсуждался, мы намерены продолжить быть акционерами турнира», — цитирует Ватутина пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА вместе с «Зенитом» и УНИКСом пропустят новый сезон баскетбольной Евролиги. Вместо них выступят сербский «Партизан» и испанская «Валенсия», которые получили уайлд-кард.

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/no-cska-in-euroleague/
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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