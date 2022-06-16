В РФБ рассказали, как отсутствие Евролиги может повлиять на развитие российского баскетбола

Генеральный секретарь РФБ Наталья Галкина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала отстранение российских клубов от участия в новом сезоне баскетбольной Евролиги.

«В каждой ситуации нужно находить плюсы. Надо развивать своих игроков, свой чемпионат. Отсутствие Евролиги может повлиять на развитие Единой лиги ВТБ, а также женской Премьер-лиги. В свою очередь, Евролига потеряет болельщиков из России, а также спортивную составляющую. ЦСКА всегда выходил в Финал четырех, так же, как и женский «Динамо» Курск и УГМК. Они всегда показывали баскетбол высшего уровня», — сказала Галкина корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Вместо них выступят сербский «Партизан» и испанская «Валенсия», которые получили уайлд-кард.