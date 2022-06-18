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Сегодня, 01:56

Принтезис объявил о завершении карьеры игрока

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Олимпиакоса» Гиоргос Принтезис после победы в чемпионате Греции объявил о завершении карьеры. В феврале ему исполнилось 37 лет.

«От всего сердца благодарю вас за все, за 20 лет, которые мы провели вместе. Спасибо, что были с нами в трудные времена, а также в волшебные моменты. Со следующего года буду наблюдать за нашей командой вместе с вами. Большое спасибо», — приводит BasketNews слова Принтезиса.

За свою карьеру Принтезис дважды выигрывал Евролигу (2012, 2013), четырежды — чемпионат Греции (2012, 2015, 2016, 2022). Также со сборной Греции он завоевал бронзовые медали Евробаскета в 2009 году.

БК Олимпиакос (Пирей)
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