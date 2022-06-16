Российские клубы не выступят в следующем сезоне Евролиги

Российские клубы пропустят новый сезон баскетбольной Евролиги, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу турнира. Вместо них выступят сербский «Партизан» и испанская «Валенсия», которые получили уайлд-кард.

Руководство Евролиги представило список команд на сезон-2022/23, в котором не оказалось ни одного российской клуба, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении. При этом у лиги нет легальных способов разорвать отношения с ЦСКА, кроме как по его инициативе.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.

Полный список участников сезона-2022/2023 Евролиги: «Валенсия», «Партизан», «Барселона», «Олимпиакос», «Реал», «Маккаби», «Жальгирис», «Милан», «Виртус Болонья», АСВЕЛ, «Монако», «Альба», «Бавария», «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Баскония», «Панатинаикос» и «Црвена Звезда».